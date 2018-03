Pub

Não há apenas um, nem dois, potenciais sucessores a Tim Cook como CEO da fabricante do iPhone e do Mac. Mas a sucessão deverá ser uma escolha interna

No tempo de Steve Jobs, os rumores de que o cofundador estava doente e poderia deixar a liderança da Apple punham os mercados em alvoroço. Os investidores preocupavam-se com o vazio de poder e os analistas questionavam se a empresa continuaria a ser uma das mais inovadoras da indústria sem o visionário que a fundou. Agora, quase sete anos depois de Tim Cook ter substituído Jobs, a conversa da sucessão é mais natural. Cook não tem os rasgos de genialidade de Jobs, mas no seu mandato fez explodir as receitas e os lucros da empresa, tornando-a a mais valiosa do mundo. Expandiu de forma significativa as linhas de produtos e serviços, indo mesmo contra alguns dos princípios do antecessor - que, por exemplo, desdenhava canetas para ecrãs táteis e tablets de pequenas dimensões.

