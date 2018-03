Pub

Modelo é mais rápido e está disponível em Portugal a partir de hoje

O primeiro grande evento do ano da Apple aconteceu numa escola secundária de Chicago e foi totalmente dedicado à educação. Tim Cook revelou a versão 2018 do iPad clássico, de 9,7 polegadas, com poucas alterações ao hardware e um preço especial para estudantes.

