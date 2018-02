Pub

Criptomoeda portuguesa vale atualmente 60,1 milhões de euros e é considerada uma das 200 moedas virtuais mais valiosas do mundo.

Álvaro Pinto e Paulo Trezentos estão pela sexta vez no Mobile World Congress (MWC), em Barcelona. Mas, em 2018, em vez de estarem a mostrar a Aptoide, a terceira maior loja de aplicações do mundo, estão a apresentar a AppCoins, a moeda digital com ADN português e que está à procura de parceiros. A AppCoins deverá também ser transformada numa fundação até ao final de 2018, adiantou Álvaro Pinto em declarações ao Dinheiro Vivo-.

