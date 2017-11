Pub

O primeiro-ministro António Costa anunciou ontem o reforço dos instrumentos de apoio às empresas na gala de entrega dos Prémios Millennium Horizontes, que se realizou na Casa da Música, no Porto. Na iniciativa do Millennium bcp, em parceria com o Grupo Global Media, António Costa destacou o programa Capitalizar que, em 2018, será reforçado em 60%, para 2,6 mil milhões de euros.

