O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) afirmou hoje esperar que os operadores Meo, NOS e Vodafone "cumpram as regras" nas ofertas que violam o princípio da neutralidade da rede (internet) e do 'roaming', que foram detetadas pelo regulador, evitando aplicar sanções.

A Anacom anunciou hoje que deu um prazo de 40 dias úteis à Meo, NOS e Vodafone para alterarem "as ofertas 'zero-rating' [custo zero] e outras similares" que "estão a violar o Regulamento Telecom Single Market (TSM) e o Regulamento do Roaming no que respeita respetivamente às regras sobre a neutralidade da rede e sobre o 'roaming'".

Nesta monitorização foram "detetadas ofertas em que os prestadores têm práticas de gestão de tráfego diferenciadas para os 'plafond' [valores limite] gerais de tráfego e para os 'plafond' específicos ou para as aplicações sem limite de tráfego, em violação das regras da neutralidade da rede e com riscos para a inovação no ecossistema da Internet".

Os três operadores já manifestaram "perplexidade" perante este sentido provável de decisão, que vai entrar agora em consulta pública.

"A Anacom tem uma clara expectativa de que os operadores cumpram estas regras, nuns casos alterando as condições das ofertas ou retirando, se for o caso (...), aquilo que esperamos é que apliquem estas orientações", afirmou aos jornalistas o presidente da Anacom, João Cadete de Matos, numa conferência de imprensa em Lisboa.

No âmbito do período de consulta pública, o presidente do regulador pediu a "todos os consumidores, seus representantes, a todos os que se preocupam com o futuro da Internet, que se pronunciem para que estes objetivos sejam garantidos".

Questionado sobre o que acontecerá se os operadores não cumprirem a decisão, uma vez que a atual lei não prevê sanções, o presidente da Anacom recordou que o regulador "já propôs que na lei das comunicações eletrónicas existam regras que sancionem se vier a haver uma violação destas práticas".

No entanto, "esperamos que não seja necessário aplicar sanções, que estas orientações sejam aplicadas", salientou.

Sobre as soluções para o cumprimento desta decisão por parte dos operadores, João Cadete de Matos afirmou esperar que "não existam situações de oferta que vedem o acesso ao 'plafond' [teto] geral da Internet".

A abertura do acesso geral à Internet através de condições contratualizadas, o reembolso do saldo a utilizar ou uma transferência para o mês seguinte são algumas das soluções que os operadores poderão encontrar para cumprir com as regras da neutralidade da rede e do 'roaming' nestas ofertas em questão.

"É fundamental que os consumidores tenham liberdade de escolha e não sejam prejudicados em termos dos custos", disse.

João Cadete de Matos salientou ainda a recomendação do regulador para que os operadores "passem a ter o 'plafond' geral cada vez mais aberto".