Anacom entrega 40,5 milhões de lucros ao Estado

A Anacom vai entregar 40,5 milhões de euros de lucros ao Estado relativos a 2018, ano em que o regulador registou um resultado líquido de 43,5 milhões, mais 21% do que o obtido no ano anterior. A este valor acresce a contribuição do regulador à Autoridade da Concorrência (AdC), no valor de 5,6 milhões de euros, elevando para 46 milhões o valor total entregue ao Estado pela Anacom.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia