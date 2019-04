Socialistas vencem legislativas antecipadas com 123 deputados e a vice-presidente do partido, Carmen Calvo, avança esta segunda-feira que PSOE pretende governar sozinho, com pactos pontuais. Um dos cenários de coligação formal era Sánchez aliar-se à Unidas Podemos, aos catalães da ERC e aos bascos do PNV outro, mais difícil apesar de aritmeticamente mais fácil, ao Ciudadanos. Casado admite resultado mau e culpa fragmentação à direita - onde o Vox conseguiu 24 deputados - pela pior derrota do PP. (Atualizada às 10:40)