Três grandes empresas norte-americanas de diferentes setores, a Amazon, a Berkshire Hathaway e a JPMorgan Chase, anunciaram esta terça-feira a intenção de criar uma companhia para responder às necessidades médicas dos seus funcionários nos Estados Unidos.

Em comunicado conjunto, as três empresas indicam que a "companhia independente" que vai ser criada pretende melhorar a resposta às necessidades dos seus funcionários no campo da saúde e reduzir os custos com estes serviços.

Esta nova empresa vai juntar o gigante mundial do comércio eletrónico, Amazon, ao primeiro grupo bancário norte-americano, JPMorgan Chase, e ao grupo financeiro multinacional Berkshire Hathaway, liderado pelo multimilionário Warren Buffett.

Não são dados muitos detalhes sobre este esforço conjunto, mas foi indicado que a empresa não tem objetivos de lucro e é uma primeira etapa focada em soluções tecnológicas para prestar assistência médica aos seus funcionários norte-americanos.

A sede e os detalhes sobre a forma como vai operar a nova empresa serão anunciados posteriormente.

Duas horas após o início das operações na bolsa nova-iorquina, os títulos da principal empresa de seguros médicos nos Estados Unidos, UnitedHealth, lideravam as perdas no índice Dow Jones, com um recuo de 3,25%. Outras seguradoras que não fazem parte deste índice desciam ainda mais.