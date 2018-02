Pub

O cliente pode alugar o carro em Lisboa e deixá-lo no Porto; a viagem tem um prazo de 24 horas.

Alugar um carro de Lisboa ao Porto por 9 euros. Esta é a proposta da Shareacar, plataforma portuguesa de partilha de automóveis, para dar uma nova dinâmica às viagens entre as duas maiores cidades do país A startup fundada por Zé Francisco de Sousa garante que os viajantes têm à disposição uma "alternativa cerca de 75% mais económica em comparação com um serviço oferecido por empresas de rent-a-car tradicionais".

