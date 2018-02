Pub

A Altice Portugal também vai oferecer, por períodos limitados, outro tipo de "serviços de valor acrescentado", como o Meo Go

A Altice Portugal trocou o serviço de streaming Meo Music por uma parceria com os franceses da Deezer. Esta é a principal alteração que os clientes do Meo vão ter a partir da próxima quarta-feira, 28 de fevereiro, quando o serviço Meo Music for descontinuado. Além do protocolo com a Deezer, a Altice vai oferecer, por períodos limitados, outro tipo de "serviços de valor acrescentado", de acordo com a informação comunicada esta quinta-feira.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia