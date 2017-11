Pub

Momento atual do grupo foi razão apresentada para mudança de CEO

"Estamos preparados, perfeitamente aptos e, mais do que nunca, determinados a enfrentar este período irracional dos mercados."A garantia é de Patrick Drahi, fundador do grupo Altice, numa mensagem enviada aos trabalhadores da PT Portugal na sequência da reorganização da estrutura de topo da empresa, a que o DN/Dinheiro Vivo teve acesso. A até aqui CEO Cláudia Goya passa a chairwoman da Altice Portugal, Alexandre Fonseca sobe CEO e Luís Alveirinho a chief technology officer (CTO). Paulo Neves, desde o verão chairman executivo da Altice Portugal, apresentou a demissão e saiu do grupo.

Os resultados desapontantes da Altice até setembro levaram a uma razia nos mercados, que temeram pela capacidade financeira do grupo fazer face à dívida de cerca de 50 mil milhões: desde 2 de novembro, as ações desvalorizaram 48,7%; em menos de um mês o grupo desvalorizou 12,65 mil milhões. Para conter a sangria bolsista o grupo reorganizou: Michel Combes saiu de CEO, Patrick Drahi voltou à gestão operacional e Dexter Goie, CEO da Altice USA, assumiu o cargo de Combes.

As mudanças chegaram nesta semana à PT. "Decidimos, neste período importante para o grupo, fazer evoluir a gestão da Altice, assim como a das suas filiais", justifica Drahi num e-mail enviado aos trabalhadores, em que tenta passar uma mensagem de tranquilidade. Na segunda-feira, os sindicatos tinham pedido uma reunião de urgência com Dexter Goie para averiguar a real situação do grupo e qual o seu impacto em Portugal.

"Quero que tenham presente que, apesar da queda da cotação na Bolsa, nós beneficiamos hoje de uma clara estabilidade financeira. A nossa dívida está garantida a 85% com taxa fixa e o primeiro reembolso relevante não acontecerá antes de 2022. Quer isto dizer, claramente, que se as taxas subirem ou se as agências revirem a notação da nossa dívida, tal não terá rigorosamente nenhum impacto na empresa nos próximos cinco anos", garante Drahi. "Temos todos os ativos relevantes na nossa posse. As nossas redes, as nossas infraestruturas, os nossos serviços e os nossos conteúdos são de uma qualidade excecional", reforça. E assegura que o grupo mantém o compromisso com o mercado português. "Portugal é hoje uma das nossas maiores apostas no mundo. O nosso compromisso com o país, com a economia e com a inovação é continuar a construir um grupo Altice forte, sólido, moderno e capaz."