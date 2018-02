Pub

Maciço central alvo de investimento inédito. Empresa quer ajudar no aumento da competitividade do turismo local

A Altice vai ligar através de fibra ótica seis concelhos do maciço central da serra da Estrela, projeto esse que levará ao investimento de "vários milhões de euros", informa a empresa. Os concelhos escolhidos foram Seia, Covilhã, Manteigas, Gouveia, Fundão e Oliveira do Hospital. Esta aposta foi já valorizada por alguns autarcas daquela zona do país, como por exemplo o presidente da Câmara de Seia, Filipe Camelo: "Este é um investimento absolutamente histórico, porque vem dotar esta região de novas condições, que tornam este território ainda mais atrativo. Esta aposta, realizada num território de baixa densidade populacional, evidencia o sentido de responsabilidade e equilíbrio da Altice, lançando novos investimentos em função das necessidades do país e não exclusivamente assente em critérios de rentabilidade", salientou.

Também o seu homólogo de Gouveia, Luís Tadeu Marques, elogiou o investimento. "É fundamental para que territórios do interior possam começar a ter algum tratamento de igualdade em relação, neste caso, à qualidade e à rapidez das comunicações. É primordial atrair investimento para projetos a desenvolver em Gouveia, que criem postos de trabalho e que permitam fixar e atrair jovens para empreenderem no concelho, as telecomunicações e a qualidade e rapidez das mesmas são ferramentas essenciais para o sucesso dos seus investimentos", referiu.

A Altice - que na região tem também a funcionar call centers na Guarda, na Covilhã e em Castelo Branco - destaca a "captação de investimento privado e, a médio e longo prazo, a criação de emprego", com Alexandre Fonseca, presidente executivo, a referir que esta aposta servirá também para dotar esta região turística de maior "competitividade". "A serra da Estrela é um dos polos turísticos mais marcantes do nosso país, único local em Portugal continental onde neva regularmente, que conta com a visita de milhares de turistas. Por isso mesmo, a Altice Portugal faz questão de valorizar estes territórios dotando-os de fatores que contribuam para o aumento da sua competitividade."