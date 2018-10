Estudos sobre alterações climáticas e inovação tecnológica recebem "Nobel" da Economia

O "Nobel" da Economia deste ano premiou trabalhos sobre as implicações das alterações climáticas e da inovação tecnológica nas relações económicas. William Nordhaus e Paul Romer foram os cientistas premiados no ano em que se comemora o 50º aniversário do galardão.

William Nordhaus foi o primeiro investigador a criar um modelo quantitativo capaz de descrever a interação entre a economia e o clima. O cientista norte-americano mostra como as atividades económicas contribuíram para as alterações climáticas, com especial destaque para o aquecimento global no último século. Um trabalho que é usado para determinar o impacto de políticas ambientais, como os impostos sobre as emissões de carbono.

Já o também norte-americano Paul Romer é considerado um dos pais da teoria do crescimento endógeno. A Real Academia Sueca das Ciências destaca o trabalho do antigo economista-chefe do Banco Mundial como decisivo para "integrar a inovação tecnológica na análise macroeconómica de longo prazo".



Criado em 1968 e financiado pelo Banco Central da Suécia como forma de reconhecimento do trabalho dos investigadores da área, o Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel não faz parte dos famosos galardões atribuídos pela Fundação Nobel desde o início do século XX. Ainda assim, ficou popularmente conhecido como Nobel da Economia e já galardoou figuras como John Hicks, Friedrich Hayek, James Tobin, John Nash, Joe Stiglitz e Paul Krugman. O vencedor do ano passado foi Richard Thaler, um dos criadores da economia comportamental, que alia investigação na área da psicologia com a teoria económica.