Alojamentos locais em áreas de contenção com validade de cinco anos

Nas zonas de Lisboa mais pressionadas pelo turismo vai ser possível abrir novos alojamentos locais (AL). No entanto, segundo as regras que a Câmara da capital quer ver aprovadas, os novos registos estarão dependentes de uma autorização especial, que terá uma data de validade de cinco anos. Depois disso, a licença terá de ser reavaliada. A medida consta no Regulamento Municipal das Áreas de Contenção do Alojamento Local, a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia