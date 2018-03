Pub

Anacom considerou que tarifários com plafonds específicos para aplicações violam a legislação europeia

A Anacom feu um ultimato à Meo, NOS e Vodafone: têm 40 dias para mudar as ofertas de acesso à internet móvel que violem as regras europeias de neutralidade de rede e do roaming. Na mira do regulador estão tarifários, sobretudo usados por um público-alvo mais jovem, em que não é contabilizado o tráfego, nem é cobrado o consumo de dados pelo uso de aplicações como Facebook, Spotify ou YouTube. E faz uma recomendação: que os operadores aumentem os plafonds de dados para a globalidade dos clientes, aproximando-os destes tarifários. As operadoras reagiram com "perplexidade". E deixam um alerta: a decisão "prejudica gravemente os interesses dos consumidores", pois vem "banir um conjunto de ofertas que os clientes querem e procuram".

Um efeito boomerang junto dos consumidores, com um eventual aumento de preços, que João Cadete de Matos, presidente da Anacom, não acredita que venha a acontecer. "O que esperamos é que haja uma convergência dos plafonds gerais de dados e dos plafonds específicos e a redução dos preços", diz o presidente do supervisor. "Esperamos que os consumidores sejam beneficiados, com acesso à internet mais amplo, com maior capacidade, velocidade e menos preço."

Uma posição igualmente defendida pela Deco. "Não acredito que os operadores avancem para isso [subir os preços se aumentarem plafonds gerais de dados], podem até aumentar, mas a justificação não pode ser essa. Não há um custo acrescido para o operador de oferecer 5 gigas + 15 gigas [para aplicações específicas] e passar logo a oferecer 20 gigas", defende Tito Rodrigues, jurista da Deco.

Das soluções apontadas pelo regulador para que os operadores tornem as suas ofertas conformes à neutralidade da rede - que visa evitar a discriminação de acesso a conteúdos ou aplicações - "a única que se coaduna com a posição da Deco é a que passa pelo aumento dos tráfegos gerais, aumentando as ofertas para 15 ou 20 gigas para todos os clientes". Esta opção é a única "que responde às expectativas económicas de quem aderiu aos tarifários" com plafonds específicos para aplicações ou serviços.

Mas o regulador propõe aos operadores outras alternativas: que o plafond específico possa ser usado quando se esgota o plafond geral de dados; a retirada de qualquer bloqueio ou atraso quando se esgota o plafond geral de tráfego. O regulador considera ainda "aceitável a permissão do acesso a serviços de cliente fornecidos pelo prestador, mesmo quando o acesso geral à internet esteja bloqueado, mas apenas para que o cliente possa comprar dados adicionais".

A análise da Anacom também detetou tarifários que não estavam a cumprir a lei do roaming nos dados: desde junho de 2017, quem viaja na União Europeia pode aceder à internet como se estivesse no seu país de origem, tendo apenas como limitação o estabelecido no seu tarifário. Nesses casos, terão de aplicar uma política de utilização responsável ao uso em roaming das aplicações com limites de tráfego elevados.

Sem sanções

A decisão entra agora em consulta pública (25 dias), depois da decisão final (que pode levar 50 dias) os operadores têm 40 dias para alterar ofertas. Mas, se não o fizerem, a Anacom não pode avançar com uma sanção contraordenacional. A atual Lei das Comunicações Eletrónicas é "omissa" no que toca a sanções na neutralidade de rede. "Esperamos que, nesta matéria, mesmo sem regime sancionatório previsto, os operadores cumpram a lei", defende João Cadete de Matos, já que o não cumprimento poderá ser "negativo junto dos clientes". A Anacom está a preparar pacote de mudanças à lei. "É um dos assuntos prioritários para a Anacom. Esperemos que não passem muitas semanas para apresentarmos proposta ao governo."