“Alexa, apaga a luz”: como os assistentes virtuais estão a mudar o mundo

Quando a Google ainda sonhava com a massificação dos seus óculos de realidade aumentada Glass, uma das características mais espalhafatosas era ter de bater com os dedos na haste e dizer “Ok, Google” para ativar o dispositivo. Não é que a Apple não tivesse já posto os seus utilizadores a falarem com a Siri no iPhone, mas a ideia de pedir coisas a assistentes digitais era tão nova quanto a ideia de trazer inteligência artificial para dentro do telemóvel. Seis anos depois, milhões de consumidores habituaram-se a falar com entidades virtuais que sabem sempre como vai estar o tempo e como anda a agenda da próxima semana.

