Pub

Portugal teve seis hotéis nos 100 melhores da operadora alemã TUI.

Seis hotéis portugueses estão entre os 100 melhores da Tui e o Albergaria Dias, na Madeira, é o melhor hotel mediterrâneo ocidental/atlântico. Os prémio foram entregues na cerimónia que assinalou o aniversário da operadora alemã, que se realizou em Berlim, onde estiveram reunidos 100 hoteleiros de 16 países.

A Albergaria Dias, no Funchal, conseguiu a distinção de melhor hotel mediterrâneo ocidental/atlântico. No site oficial, só é possível fazer reservas a partir de 1 de maio, havendo quartos a partir de 98 euros por noite no fim de semana.

Os outros hotéis premiados, quase todos na Madeira, foram os seguintes: Hotel Alisios (Albufeira), Estalagem da Ponta do Sol (Madeira), Hotel Porto Mare (Madeira), Hotel Quinta do Furão (Madeira) e Hotel The Cliff Bay (Madeira).

Os hotéis espanhóis foram os grandes vencedores, com 39 prémios. A Turquia conquistou 21 galardões e a Grécia oito.

O Seaside Grand Hotel Residencia, na Gran Canaria, foi eleito o Melhor Hotel TUI. O Robinson Club Maldivas conquistou o título de melhor clube.

O melhor hotel de longa distância é o Sands Suites Resort & Spa, nas Maurícias, e o Melhor Hotel Mediterrâneo Oriental é o Barut Hotel Kemer, na Turquia. O melhor hotel na categoria Road Trip é o Christiane, na Alemanha.