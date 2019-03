Al Gore. Brexit? Políticos britânicos são cobardes

O ex-vice-presidente dos EUA acredita que o Reino Unido deveria deixar o povo voltar a pronunciar-se sobre o tema do brexit. Aliás, na Porto Summit, a conferência do clima que hoje decorreu na Alfândega do Porto, Al Gore foi claro e classificou de "cobardes" os líderes políticos britânicos por não permitirem um segundo referendo. E o que têm as alterações climáticas a ver com o tema? Muito.

Al Gore mostrou um dos cartazes que mais influência teve na campanha pró-brexit, mostrando uma fila imensa de refugiados, com a frase "a UE falhou-nos a todos" e a intenção do país em recuperar o controlo das suas fronteiras para lembrar que a crise dos refugiados com que a Europa se defronta nos últimos anos resulta não da guerra civil na Síria, mas da seca com que o país se viu confrontado, muito anos da guerra. "A maior seca na região em 900 anos e que destruiu 60% das colheitas e 80% do gado", levando milhares de civis a fugir em bursca de comida. "As alterações climáticas são uma ameaça à paz e à estabilidade", garante, na medida em que a falta de água e comida vai agravar as crises de refugiados.

