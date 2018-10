Ajustamento de Centeno será o terceiro maior do euro

O ajustamento orçamental previsto pelo Ministério das Finanças no Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019) é o terceiro maior da zona euro, indica um levantamento realizado pelo Dinheiro Vivo às propostas orçamentais dos 19 países enviados à Comissão Europeia (CE).

O ajustamento nominal (na medida clássica de salto orçamental) de Portugal prometido pelo governo do PS será equivalente a 0,5% do produto interno bruto (PIB), o que dá um corte no défice de 1071 milhões de euros em contabilidade nacional. Em termos proporcionais, é o terceiro maior da zona euro, ex aequo com o da Eslováquia. O maior ajustamento é o de Espanha (equivalente a 0,9% do PIB) e o segundo maior é o da Finlândia (0,6%). No lado oposto desta lista está Itália, com a maior expansão orçamental dos 19 países da união monetária. O governo de Roma prevê aumentar o défice em mais 0,6% do PIB, o que já motivou reações algo negativas e avisos de vários dirigentes europeus, como o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, e o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, entre outros.

