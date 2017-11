Pub

Uma busca aos escritórios da Airbus na região francesa de Suresnes, ocorrida na semana passada, esteve enquadrada nas investigações sobre suspeitas de corrupção em contratos com o Cazaquistão, confirmou hoje a empresa aeronáutica.

A investigação "Cazaquegate" diz respeito a supostos atos de corrupção ocorridos durante a presidência de Nicolas Sarkozy em que foram celebrados vários contratos entre a Airbus e o Cazaquistão.

"Nós confirmamos que uma operação (policial) decorrer nos escritórios da Airbus no quadro das investigações judiciais relativas ao Cazaquistão", disseram fontes da empresa à Agência France Presse.

"Como as investigações ainda se encontram em curso, não temos mais comentários a fazer sobre o assunto. A Airbus está a cooperar com as autoridades" acrescentou a mesma fonte sobre as buscas que foram realizadas na quinta-feira da semana passada às instalações da empresa, na região de Paris.

A investigação começou no dia 04 de abril de 2012, poucas semanas antes da derrota de Nicolas Sarkozy frente a François Hollande, nas eleições presidenciais francesas.

Na altura, o organismo francês contra o branqueamento de capitais (Tracfin) detetou movimentos suspeitos de capital nas contas de um antigo membro do gabinete de Sarkozy.

A investigação centra-se num contrato que foi anunciado em outubro de 2010 sobre a venda de 45 helicópteros militares franceses EC145 ao governo do Cazaquistão.

Os investigadores tentam apurar se o contrato incluiu o pagamento de comissões ilegais a intermediários.

A pedido dos juízes de instrução, o presidente da Airbus, Tom Enders, dois outros altos cargos do grupo aeronáutico e a advogada Noelle Lenoir foram interrogados no passada mês de outubro pela polícia francesa.