Pub

Airbnb é única plataforma a cobrar a taxa turística para a Câmara de Lisboa

A plataforma de alojamento Airbnb informou hoje que, desde 1 de maio de 2016, já entregou à Câmara de Lisboa quase cinco milhões de euros na cobrança de taxa turística.

Durante o ano de 2017, o valor alcançado foi de 3,1 milhões de euros, sendo a Airbnb a única plataforma a coletar a taxa turística (um euro por noite) para a Câmara Municipal de Lisboa.

Na sexta-feira, a empresa irá lançar uma nova ferramenta de registo de anúncios, reforçando a parceria com a comunidade Airbnb em Portugal ao trabalhar em cooperação com as autoridades locais.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Queremos ser bons parceiros para Portugal e, por isso mesmo, estamos orgulhosos de introduzir esta ferramenta de registo e de ajudar as famílias locais a partilhar as suas casas e a seguir todas as regras. Estamos também cientes de que o alojamento local é um motor económico que ajuda os governos a aumentar as suas receitas fiscais e as comunidades. Os anfitriões querem pagar a sua justa parte de impostos e estamos muito satisfeitos por trabalhar com o governo para ajudá-los, ao mesmo tempo que continuamos a liderar esta indústria neste tema", refere em comunicado Arnaldo Muñoz, representante da Airbnb em Portugal.

A nova ferramenta, esclarece, irá tornar mais fácil, aos anfitriões, introduzir o seu número de registo de alojamento na página do seu anúncio, num incentivo ao cumprimento das regulamentações locais e, ao mesmo tempo, mantendo-os informados e atualizados sobre eventuais alterações às leis.