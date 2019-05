AICEP promove primeira conferência para debater exportação e investimento

A AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal vai promover a sua primeira conferência no dia 17 de maio (sexta-feira) com o objetivo de apresentar e debater os principais resultados alcançados a nível da exportação e captação de investimento. O encontro terá lugar no Auditório Jerónimo Martins da Nova SBE, em Carcavelos.

