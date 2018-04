Pub

Era uma funcionalidade em falta na rede social e que agora promete trazer maior dinamismo às páginas de perfil no Instagram.

A mais recente atualização do Instagram traz duas novidades: é possível identificar outras pessoas e usar hashtags no seu perfil de utilizador. Isto permite, por exemplo, identificar a empresa para a qual trabalha ou a pessoa com quem tem uma relação. Já a utilização das hashtags permite saber quais os seus interesses e ver, com apenas um clique, as publicações mais recentes relacionadas com esse tema.

