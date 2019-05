AG do BCP marcada por manifestantes, polícia, balões e cabeçudos

É um ambiente diferente o que se vive esta tarde à porta do edifício onde decorre a Assembleia Geral (AG) anual de acionistas do Millennium bcp, no Tagus Park, em Oeiras. Uma manifestação de trabalhadores do banco convocada por três sindicatos do setor - com direito a música, balões gigantes e "cabeçudos" - e a presença de agentes da polícia e de seguranças, marcaram o arranque da AG.

