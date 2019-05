Afinal, os aviões podem ou não aterrar durante a noite?

Ouvir um avião a aterrar durante a madrugada não é assim tão incomum para quem vive junto a um aeroporto e a explicação é bem simples: para todas as regras há uma excepção e as restrições de operação nocturnas provam-no. O Regulamento Geral do Ruído diz que é proibida a aterragem e descolagem entre as 00h00 e as 06h00 “salvo por motivo de força maior” mas, além desta razão, cada aeroporto tem um número de movimentos aéreos permitidos durante a noite.

