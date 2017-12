Pub

A EDP Comercial vai aumentar o preço da eletricidade em 2018. O aumento médio deverá rondar os 2,5%, informou a energética.

Os clientes já começaram a ser informados através de carta ou email, e têm 14 dias para mudar de operador, caso queiram.

Os aumentos terão efeito a partir de 18 de janeiro do próximo ano.

A EDP garante que "mantém os preços competitivos face ao mercado regulado", exceto na tarifa bi-horária. No caso de um casal sem filhos, por exemplo, os preços mantêm-se 0,4% abaixo do mercado regulado, explica a empresa. Já para um casal com dois filhos, os preços ficam 0,7% abaixo dos praticados no mercado regulado. Um casal com quatro filhos pagará menos 1,3%.

