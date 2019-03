A sobrevivência da ADSE impõe que sejam tomadas medidas "urgentes". E essas medidas devem passar pelo alargamento a cem mil trabalhadores com contratos individuais na administração pública, bem como pela adoção rápida de instrumentos de controlo da despesa e dos "consumos excessivos promovidos por prestadores e mesmo a fraude". E se se fizer isto tudo, só se consegue garantir a sustentabilidade do sistema até 2023.

As propostas constam do estudo elaborado pelo Conselho Geral e de Supervisão da ADSE entregue ao governo, que ainda aguarda resposta. O documento de dezembro de 2018, a que o DN teve acesso, foi acompanhado por uma proposta de decreto-lei com vista ao alargamento da ADSE, de forma a garantir a continuidade do sistema de saúde dos funcionários públicos - nele considera-se que 50% desses novos contribuintes poderão vir da área da saúde, setor em que as idades contributivas são apelativas para um sistema que se depara com o envelhecimento e consequente aumento de despesas médicas dos seus beneficiários. O alargamento também já tinha sido proposto pelo Tribunal de Contas numa auditoria em 2016.