Acionistas do BCP dão primeiro passo para distribuição de dividendos

AG do BCP arrancou com 62% capital presente

Os acionistas do Millennium bcp, reunidos esta segunda-feira em assembleia geral extraordinária, aprovaram os dois pontos da ordem de trabalhos, abrindo caminho para a distribuição de dividendos.

O primeiro ponto foi aprovado por 99,9% dos votos e o segundo ponto foi aprovado com 99,85% dos votos. Estiveram presentes acionistas representativos de 62,5%% do capital social do BCP.

Na agenda da reunião, composta por dois pontos, estava a clarificação do poder da AG para aprovar a distribuição de dividendos, bem como a redução do capital social em 875,7 milhões de euros, sem alteração do número de ações nem da situação líquida do banco.

No segundo segundo ponto consta ainda a proposta de reformulação das "rubricas do capital próprio com a finalidade especial do reforço inequívoco de condições futuras de existência de fundos susceptíveis de qualificação regulatória como distribuíveis". O regresso aos dividendos e a redução do crédito malparado tem estado na lista de prioridades do banco que este ano passou a ser liderado por Miguel Maya.

A AG decorre no dia em que o banco anunciou a compra do Eurobank na Polónia à Société Générale, através do Bank Millennium, numa operação estimada em 428 milhões de euros, pagos em cash e totalmente financiados pelo braço do bcp naquele país. O BCP detém 50,1% do Bank Millennium.

Elisabete Tavares é jornalista do Dinheiro Vivo