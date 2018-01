Pub

Entre os 11 prisioneiros esteve o homem mais rico do Médio Oriente, por sinal o primeiro do grupo a ser libertado.

A 4 de novembro do ano passado, uma investigação policial na Arábia Saudita culminou na detenção de 11 príncipes e ministros sauditas, todos eles suspeitos da prática de crimes de corrupção. Do grupo fazia ainda parte o multimilionário Alwaleed bin Talal, um empresário conhecido por ser o homem mais rico do Médio Oriente. Segundo a Forbes, o seu património ultrapassa os 18 mil milhões de dólares.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia