As notas de 20 euros são as preferidas dos falsificadores, mas no segundo semestre de 2017 as falsificações da de 500 euros subiu 1506%.

Entre julho e dezembro de 2017, o Banco de Portugal retirou de circulação 9760 euros de notas contrafeitas. Somadas com as 8081 apreendidas na primeira metade do ano, 2017 saldou-se pela apreensão de 17 841 notas de euro falsas.

