A extinção do Olá e Obrigado

No furor de chegar a tempo a uma marcação num sítio desconhecido, interpelei uma segurança do centro comercial em busca de indicações, sem passar pelo cumprimento que deve iniciar todas as interacções sociais. Ela sorriu ligeiramente e disse “Olá” de forma firme, continuando a lição com um “boa tarde” muito lento. Não me recordo da hora nem do que ia fazer, mas aquele momento tornou-se um lembrete recorrente de que as formalidades não são inúteis.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia