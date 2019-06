“Ter uma decisão de qualidade em 4 meses é uma enorme vantagem”

Decisões mais rápidas, processos conduzidos por especialistas, caminhos simplificados mas mantendo o rigor. E assim se poupa dinheiro, tempo e recursos na litigância tributária, face aos casos seguidos nos tribunais do Estado, explica em entrevista ao Dinheiro Vivo Nuno Villa-Lobos, presidente do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD). “Ter uma decisão de qualidade em quatro meses é uma vantagem para as pessoas e as empresas. A economia fica a ganhar”, defende o responsável numa conversa sobre Assuntos Fiscais, processos tributários, competências e gestão de recursos neste ramo da justiça.

