“Hotel Braganza” dá lugar a 13 apartamentos de 10 mil euros por metro quadrado

Numa “luminosa e macia manhã de janeiro de 1887” Carlos da Maia e João da Ega “almoçavam num salão do Hotel Braganza, com as duas janelas abertas para o rio”. Hoje, o edifício que Eça de Queiroz descreveu n’Os Maias já não é um hotel, mas das janelas ainda se vê o Tejo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia