“Estimular carreiras e atrair jovens qualificados é mais urgente do que nunca”

Habituados a competir pelos clientes, os industriais terão, em breve, de competir pelos trabalhadores. O alerta foi deixado por Luís Onofre, presidente da Associação Portuguesa do Calçado (APICCAPS) e que esta sexta-feira tomou posse como líder da CEC, confederação europeia do setor. No discurso de tomada de posse falou de desafios, como a sustentabilidade, a Indústria 4.0, as mudanças de hábitos de consumo e as muitas barreiras ao comércio livre, mas, também, da dificuldade das indústrias em conseguirem atrair jovens. “Estimular as carreiras no setor e atrair jovens qualificados é mais urgente do que nunca”, sublinhou.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia