“Chorei muito mas tive mesmo de me ir embora.” Histórias dos nossos emigrantes

Há quem diga que emigrar é desígnio nacional. E a história recente não o desmente. Em 2011, com Portugal a resgate da troika, quase 200 mil portugueses saíram do país em apenas quatro anos. Desde então, o mercado de trabalho perdeu um quinto da juventude que tinha. Sai-se menos agora, mas as perdas não foram estancadas. Se a emigração existia antes, há-de continuar a existir. Mas há quem volte, e “não é pelo dinheiro, de certeza”. Dizem-lhes que o país está melhor, mas o que conta são os projetos pessoais de retorno. Sem promessas de ficarem por cá.

