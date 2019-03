7 caminhos no labirinto do brexit. Deputados britânicos procuram uma saída

Se a incerteza é grande quanto ao que poderá vir depois do brexit, é igualmente, e cada vez mais, incerto o caminho para lá chegar. Só há um acordo com Bruxelas, mas foi já chumbado por duas vezes pelos parlamentares da Câmara dos Comuns. Também uma saída sem acordo conheceu o veto da câmara, tal como a proposta de realizar uma segunda consulta à generalidade dos britânicos. Estas e outras opções são recuperadas em Westminster para que os Comuns descubram, pelo voto, qual a opção de maior consenso. As votações acontecem durante a tarde. Só que nada garante que a saída encontrada seja aceite por Theresa May, ou pela União Europeia. Os deputados podem acabar no mesmo sítio de onde partiram.

