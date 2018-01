Pub

Valor recorde representa um crescimento de sete milhões de pessoas. Só Lisboa contribuiu com mais quatro milhões face ao ano anterior

Os aeroportos portugueses ultrapassaram, em 2017, o marco históricos dos 50 milhões de passageiros. Na verdade, pelos 10 aeroportos nacionais passaram, no último ano, 51,8 milhões de passageiros, mais sete milhões do que em 2016. O crescimento foi de 16,5%. Só Lisboa teve um acréscimo de quatro milhões, mais 18,8%, fechando o ano com um total de 26,7 milhões de passageiros.

