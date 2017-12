Pub

Quatro em cada dez dos contratos de trabalho celebrados entre janeiro e setembro de 2017 oferecem como remuneração o valor do salário mínimo (SMN).

Nos primeiros nove meses deste ano foram celebrados 834,4 mil contratos de trabalho, o que revela um crescimento de 10,6% face ao mesmo período do ano passado. Daquele total, 39,4% tinham uma remuneração equivalente ao valor do salário mínimo - que no início do ano foi fixado em 557 euros.

