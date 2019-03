200 mil já podem usar cartão de refeição no Lidl

O Lidl chegou a acordo com a Sodexo permitindo que 200 mil portugueses possam usar o seu cartão refeição para fazer compras nas mais de 250 lojas da cadeia alemã. Desde o verão do ano passado, até o início de março, que os portadores de cartões Sodexo não podiam usar o cartão com o subsídio de refeição na cadeia alemã.

