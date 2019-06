200 anos depois: o herdeiro de Napoleão vai casar com a herdeira de Maria Luísa

As revistas cor-de-rosa chamam-lhe o casamento do ano. Vai acontecer a 19 de outubro. O noivo é Jean-Christophe Napoléon, de 32 anos, membro da família Bonaparte e pretendente ao trono de França. A noiva é a condessa Olympia Elena Maria von zu Arco-Zinneberg, de 31 anos, bisneta do último imperador da Áustria (Carlos I) e da imperatriz Zita, e sobrinha-neta (em seis gerações) da princesa imperial austríaca Maria Luísa (1791-1847) – precisamente aquela que se tornou imperatriz dos franceses ao casar-se com Napoleão em 1810.

