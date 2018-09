1º Direito: O que muda com o programa que quer acabar com as casas "indignas"

Foi apresentado no final de abril como uma promessa "ambiciosa" do Governo, que definia como meta a garantia de uma habitação "digna" para todos os portugueses até 25 de abril de 2024. Com o programa 1º Direito, o Executivo quer apoiar as mais de 26 famílias identificadas em Portugal cuja situação habitacional é "claramente insatisfatória". O diploma foi publicado esta segunda-feira em Diário da República. Saiba o que muda com as novas regras.

