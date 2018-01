Pub

A procura voltou a superar em muito a oferta. Próximo concurso para renda convencionada chega em março

As candidaturas voltaram a superar largamente a oferta. Às 14 casas disponibilizadas pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do programa Renda Convencionada, acorreram 1775 pessoas, divulgou esta terça-feira a autarquia.

