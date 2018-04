Pub

Todos os anos surgem dúvidas no momento de entregar o IRS.

Que fazer se falharem dados no IRS automático?

Quando há falhas com algum dos dados que constam da declaração automática do IRS, a única solução é optar pela entrega do Modelo 3 do imposto, através da Internet. Esta opção "anula" a declaração automática e permite preencher os dados corretos.

