10ª edição das Conferências do Estoril na Nova SBE de 27 a 29 de maio

As Conferências do Estoril 2019, que vão já a sua 10ª edição, vão decorrer entre segunda, 27, e quarta-feira, 29 de maio, no campus da Nova SBE, em Carcavelos. Durante três dias, painéis de oradores nacionais e estrangeiros vão debater questões ligadas ao tema definido para 2019: como cultivar a justiça local, para alcançar a justiça global. Este ano organizadas com o apoio do Santander Universidades, as Conferências do Estoril farão um especial acento tónico sobre a questão da aprendizagem – que diz o Banco Mundial, está em crise – e como fazer da educação um veículo para alcançar os objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia