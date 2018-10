Setor financeiro alerta para falta de incentivo à poupança e investimento

O setor financeiro não tem ilusões quanto ao Orçamento do Estado para 2019 - não esperam medidas de incentivo ao investimento empresarial ou à poupança. Mas também não preveem que traga mais riscos para a banca, além dos que já subsistem, nomeadamente a eventual necessidade de novas injeções de fundos no Novo Banco.

Para as maiores empresas cotadas na Bolsa, este é um Orçamento que traz um sabor amargo. "Não parece expectável que o OE2019 venha a incluir as medidas que seriam indispensáveis, de incentivo à atividade empresarial e económica, e, em particular, de incentivo ao desenvolvimento do mercado de capitais", afirmou Abel Sequeira Ferreira, presidente da Associação de Emitentes, que representa as maiores empresas cotadas em Portugal. A AEM apresentou ao governo, em julho, "um conjunto de propostas de natureza fiscal, concretas, detalhadas e construtivas, que procuravam suscitar a reflexão sobre a necessidade de fazer incluir no Orçamento medidas que contribuíssem para progressos em três dimensões: promover o investimento, melhorar as condições de capitalização e financiamento das empresas, e diminuir a carga burocrática associada ao cumprimento das obrigações de natureza fiscal". Abel Sequeira Ferreira deixa um aviso: "Se o Estado português continuar, sistematicamente, a absorver mais e mais dos recursos produzidos pela economia, o Estado continuará a prejudicar gravemente a criação de riqueza em Portugal; e sem criação de riqueza não é possível redistribuir riqueza".

A principal falha, para a Associação Portuguesa de Seguradores (APS), tem sido a ausência esperada de medidas concretas de incentivo à poupança. "Com efeito, a tendência durante as últimas décadas, foi a de privilegiar o consumo presente, em detrimento da poupança. Mas hoje, nas condições atuais, esta orientação deve que ser seriamente reajustada". A APS aplaude, no entanto, "a diminuição dos impostos, prevista no OE, que poderá ser um bom ponto de partida para começar a inverter o nível de poupança da população portuguesa, que atingiu mínimos históricos".

"É fundamental, pensar em incentivos, incluindo de natureza fiscal, que possam ajudar, cidadãos e empresas, a minorar o gap entre as remunerações e as pensões. É, por isso, necessário promover produtos que captem e incentivem as pessoas a poupar. Isso significa repensar o modelo e a fiscalidade", alerta a APS. E defende que o governo deve criar em Portugal as condições necessárias para que as seguradoras possam, vender o produto de poupança europeu que está prestes a ser aprovado. "A APS apresentou propostas para o Orçamento do Estado de 2019, sabendo-se que o sucesso de qualquer produto de poupança para a reforma dependerá sempre muito dos estímulos fiscais que vierem a ser concedidos".

Outra medida aguardada pelo setor financeiro é a criação dos veículos semelhantes a fundos imobiliários com uma fiscalidade mais atrativa, os REIT - Real Estate Investment Trust. "Uma das novidades, com impacto no mercado financeiro, na banca e no setor imobiliário, que este Orçamento poderia contemplar era a criação de uma figura semelhante à que existe nos mercados anglo-saxónicos, conhecida como REIT", refere Rui Bárbara, gestor de ativos do Banco Carregosa. "O objetivo seria o de atrair mais investimento estrangeiro ao setor imobiliário de forma estruturada e acessível. Estas empresas, por seu lado, têm obrigações quanto à distribuição de dividendos. As empresas seguradoras, que têm limites ao investimento no imobiliário, podem investir nos REIT".

Este gestor de ativos considera que este será, sobretudo, um "orçamento claramente eleitoralista. Pelo que tem sido noticiado, este será um orçamento que procura aliviar os impostos diretos, o que é típico, em qualquer governo e em qualquer país, em ano de eleições", salienta. "Como há regras europeias a cumprir a contrapartida pode ser a manutenção ou subida dos impostos indiretos, como por exemplo, os que recaem sobre o consumo".

Para o banco Santander Totta, o fundamental é que "o OE 2019 deve manter o foco na consolidação orçamental, materializada na redução do défice orçamental e, em particular, na redução do endividamento público". "Este objetivo continua a ser fundamental, por dois grandes motivos. Por um lado, porque estando a dívida em níveis muito elevados é uma restrição importante sobre a margem de condução da política orçamental", defende.

"Por outro, porque a redução da dívida contribui para melhoria da perceção de risco da economia portuguesa, com benefícios transversais à economia, reduzindo não somente os encargos com o serviço da dívida, mas também o prémio de risco subjacente aos demais agentes económicos". Para o Santander, o OE "deve contribuir para criar as condições para a melhoria dos rendimentos, para a promoção do investimento e do crescimento sustentável".

Bancos sem riscos extra

O Orçamento, todavia, não deverá trazer mais riscos para a banca. "Não esperamos que o OE para 2019 traga riscos adicionais", indica a Fitch em respostas ao Dinheiro Vivo. "A melhoria do ambiente económico deve continuar a dar suporte aos fundamentais de crédito, em particular nas métricas da qualidade dos ativos, que esperamos que continuem a melhorar em todo o setor".

Sobre a possibilidade de nova injeção de capital no Novo Banco em 2019, a Fitch não mostra preocupação. "Não esperamos contingências materiais para os outros bancos ou para o Estado das necessidades de capital do Novo Banco", afirma. Explica que o existente acordo de capital contingente deve dar "alguma proteção em caso de haver perdas adicionais na carteira de ativos problemáticos do banco. "O Novo Banco pode ainda ter umas outras formas de aumentar a sua base de capital acima das exigências".

Por outro lado, a agência de notação financeira não antecipa uma correção do mercado imobiliário que possa afetar as carteiras de hipotecas dos bancos portugueses no curto ou médio prazos. Mas espera que a capacidade para os mais jovens comprarem casa, sobretudo em Lisboa, Porto e Algarve, onde os preços estão a aumentar entre 8% e 10% ao ano enquanto os salários permanecem baixos.

Já esperado pelo setor é a continuação do agravamento do Imposto do Selo nos contratos do crédito ao consumo, à semelhança dos últimos dois anos. "Mas o impacto será compensado pelo facto de ser o setor com maior crescimento na banca. Não muda muito a situação", aponta Serena Cabrita neto, advogada da PLMJ.

A Associação Portuguesa de Bancos, prefere esperar pela divulgação do OE para comentar as medidas previstas ou em falta.