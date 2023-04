Intel regista maior prejuízo trimestral da sua história

O fabricante de microchips e equipamentos eletrónicos Intel registou no primeiro trimestre o maior prejuízo da sua história, de 2758 milhões de dólares (2501 milhões de euros), devido à queda das vendas de computadores e outros produtos.

Esta perda contrasta com os benefícios de mais de 8000 milhões de dólares que tinha registado no mesmo período de 2022 a empresa norte-americana, que já tinha registado um prejuízo de 664 milhões de dólares no último trimestre de 2022.

Entre janeiro e março, o volume de negócios da Intel caiu 36%, para 11,715 milhões de dólares, um nível que não se via desde 2010.

A empresa espera, no segundo trimestre do ano, uma faturação entre 11.500 e 12.500 milhões de dólares.

Neste primeiro trimestre, todas as divisões da Intel viram as vendas caírem, com exceção da ​​​​​​​Mobileye, a unidade de veículos autónomos, que cresceu 16%.