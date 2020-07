Inspeção ao carro vai apertar a partir de novembro. Saiba o que vai mudar

Venderam-se menos de 6000 carros em maio. Pior que no tempo da troika

Portugal vai ter regras mais apertadas na inspeção ao carro. A partir de 1 de novembro, os centros de inspeção automóvel vão passar a controlar as alterações no número de quilómetros entre inspeções nos veículos usados e ainda será verificado o cumprimento de operações de recall, isto é, quando as marcas mandam recolher automóveis à oficina, segundo o anúncio feito esta sexta-feira pelo IMT - Instituto da Mobilidade e dos Trabalhadores.

"Esta nova definição e classificação de deficiências resulta da transposição da diretiva 2014/45/UE que harmoniza para todos os Estados Membros, a definição e atribuição do grau às observações e verificações efetuadas nas inspeções técnicas a veículos automóveis, permitindo assim um reconhecimento mútuo das inspeções realizadas nos vários países", refere o IMT em comunicado de imprensa.

No caso do controlo de quilómetros entre inspeções, o principal objetivo é "precaver eventuais fraudes de manipulação dos conta-quilómetros nos atos de transações de veículos usados". Esta informação será "anotada" na ficha de inscrição e que se "manterá como informação obrigatória nas inspeções subsequentes".

Também a partir de 1 de novembro, serão detalhadas todas as deficiências apresentadas pelos automóveis "para que as mesmas sejam comparáveis entre inspeções realizadas por diferentes inspetores e para que sejam perfeitamente entendíveis pelos proprietários dos veículos inspecionados".

Será igualmente introduzido um anexo só para deficiências de veículos híbridos e elétricos.

As novas regras também contemplam a indicação de "deficiências específicas de veículos de transporte de crianças e de transporte de deficientes", e também de equipamentos eletrónicos de segurança, como direção assistida (EPS), sistema de travagem (EBS), e controlo de estabilidade (ESP).

A nova diretiva também prevê a definição de novos valores máximos de opacidade, que são medidos através do controlo de emissões do escape.

