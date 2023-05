Inflação sobe para 7% na zona euro mas recua para 8,1% na UE em abril

A taxa de inflação da zona euro subiu, em abril, para os 7,0%, mas a da União Europeia (UE) recuou para os 8,1%, divulga esta quarta-feira o Eurostat.

O boletim desta quarta-feira confirma, para a zona euro, a ligeira subida face a março (6,9%) que já tinha sido avançada na estimativa rápida, no dia 2, e acontece após cinco meses seguidos de abrandamentos da taxa de inflação.

A taxa de inflação recuou face aos 7,4% de abril de 2022.

Na UE, o indicador recuou, em abril, pelo sexto mês, dos 8,3% em março para 8,1% em abril, estável na comparação homóloga.

Em abril, os maiores contributos para a inflação anual na zona euro vieram dos produtos alimentares, do álcool e do tabaco (2,75 pontos percentuais, p.p.), seguidos dos serviços (2,21 p.p.), dos produtos industriais excluindo a energia (1,62 p.p.) e da energia (0,38 p.p.).

Entre os Estados-membros, as menores taxas de inflação homólogas -- medidas pelo índice harmonizado dos preços no consumidor, que permitem fazer comparações -- foram registadas, em abril, no Luxemburgo (,27%), na Bélgica (3,3%) e em Espanha (3,8%) e as mais elevadas na Hungria (24,5%), na Letónia (15,0%) e na República Checa (14,3%).

Face a março, a taxa de inflação homóloga recuou em 22 Estados-membros e avançou noutros cinco.

Em Portugal, o indicador registou um abrandamento, para os 6,9%, face aos 8,0% de março e aos 7,4% de abril de 2022.