Inflação recuou em outubro para 2,1%, estima o INE

A inflação abrandou para 2,1% em outubro, segundo o Índice de Preços no Consumidor, que o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta terça-feira. Como detalha o INE verifica-se uma quebra de 1,5 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao mês anterior..O principal motivo para este abrandamento é do "do efeito de base associado aos aumentos mensais de preços registados em outubro de 2022 nos produtos alimentares (2,1%) e nos produtos energéticos (6,7%), com destaque para o gás natural (77,4%)", revela o INE..Na sua estimativa rápida, o instituto diz que o índice de inflação subjacente - que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos - terá tido uma de 3,5%, contra 4,1% de setembro..Já no que diz respeito aos produtos energéticos, o seu índice diminuiu para -12,0% (-4,1% no mês precedente). O "índice referente aos produtos alimentares não transformados terá desacelerado para 4,0% (6,0% em setembro)", refere o INE..Quando comparada com setembro, a variação do Índice de Preços no Consumidor terá sido -0,2% (1,1% em setembro e 1,2% em outubro de 2022) e quanto aos bens alimentares o INE estima, ainda, que tenham uma variação mensal de 0,1%. Os produtos energéticos terão registado uma redução de 2,1%.."Estima-se uma variação média nos últimos doze meses de 5,7% (6,3% no mês anterior)", diz o INE, que divulgará os dados definitivos do Índice de Preços no Consumidor deste mês, a 13 de novembro..Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 3,3% (4,8% no mês precedente)..Notícia atualizada às 10:05.