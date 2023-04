Inflação recua para 7,4% em março. São menos 0,8 pontos percentuais que em fevereiro

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) diminuiu para 7,4% em março de 2023, taxa inferior em 0,8 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior, avançou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, verificado em março de 2022", explica o organismo. O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 7,0% (7,2% em fevereiro). A variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu, para -4,4% (1,9% no mês precedente), primeiro valor negativo desde fevereiro de 2021, e o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 19,3% (20,1% no mês anterior), acrescenta o INE.

"Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 31 de março", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A variação mensal do IPC foi 1,7% (0,3% no mês precedente e 2,5% em março de 2022). A variação média dos últimos doze meses foi 8,7% (8,6% em fevereiro).

A taxa de inflação de março é a mais baixa desde abril de 2022, mês em que se situou em 7,2%.